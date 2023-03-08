Мир 08 марта 2023, 02:44 Блинкен подтвердил смену пресс-секретаря Госдепа Блинкен подтвердил, что пресс-секретарь Госдепа Прайс покидает свой пост в марте РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в середине марта покинет свой пост. Эту информацию подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привело РИА «Новости».

Он добавил, что Прайс продолжит работать в Госдепартаменте, но займет другую должность, напрямую подотчетную главе внешнеполитического ведомства. Блинкен также оценил его работу на посту пресс-секретаря.

Реклама

«Он восстановил традицию ежедневных пресс-брифингов госдепартамента, давая возможность журналистам регулярно задавать самые неудобные вопросы», — сказал госсекретарь.

Реклама

Он подсчитал, что за время работы — более двух лет — Прайс провел около 200 брифингов.

По данным телеканала NBC, пресс-секретарь останется в своей должности еще 10 дней — до 17 марта

Ранее о намерении оставить пост заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сообщил, что уйдет осенью этого года. После этого, сразу несколько политиков заявили, что будут претендовать на это место. Среди них два бывших премьер-министра Великобритании — Борис Джонсон и Тереза Мэй.