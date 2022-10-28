Блинкен оценил возможность встречи Байдена и Путина на G20 | 360°

Мир 28 октября 2022, 02:24 Блинкен оценил возможность встречи Байдена и Путина на G20 Госсекретарь США Блинкен: контакты с Россией на G20 были бы бессодержательными РИА "Новости"

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Соединенные Штаты не стремятся к контактам с Россией из-за их бессодержательности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи Джо Байдена и Владимира Путина на G20, сообщило РИА «Новости».

«Если бы было место для содержательной дипломатии, мы бы пошли на это. Но мы такого не видим», — отметил Блинкен в интервью корпорации CBC.

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Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии планов у президента США Джо Байдена насчет переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки».

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Президент России Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что подумает над приглашением на саммит G20. Во время своего выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» глава государства подчеркнул, что Россию на переговорах представлять обязательно будут.