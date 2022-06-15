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    15 июня 2022, 04:45

    Блинкен отдал решение о территориальных уступках на откуп Украине

    Госсекретарь США Блинкен: вопрос территориальных уступок РФ должен решить народ Украины

    Алексей Иванчин

    В США заявили, что будущее украинцев — в руках жителей страны. Ее народ во главе с президентом Владимиром Зеленским должен самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок России.

    Мнение по этому поводу госсекретарь США Энтони Блинкен высказал в интервью телеканалу PBS.

    «Будущее Украины — в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы это поддержим», — подчеркнул глава Госдепа.

    При этом он подчеркнул, что Штаты работают круглые сутки семь дней в неделю, чтобы обеспечить украинцев всем необходимым для ведения боевых действий против России.

    Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе указал на необходимость переговоров между Европой и Россией об урегулировании ситуации на Украине. Начать их необходимо в ближайшие два месяца, иначе отношения между РФ и Европой пройдут точку невозврата.

    Ряд политиков и СМИ расценили речь Киссинджера как призыв к уступкам России. Украинский сайт «Миротворец» добавил политика в свою базу данных.