В США заявили, что будущее украинцев — в руках жителей страны. Ее народ во главе с президентом Владимиром Зеленским должен самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок России.

Мнение по этому поводу госсекретарь США Энтони Блинкен высказал в интервью телеканалу PBS.

«Будущее Украины — в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы это поддержим», — подчеркнул глава Госдепа.

При этом он подчеркнул, что Штаты работают круглые сутки семь дней в неделю, чтобы обеспечить украинцев всем необходимым для ведения боевых действий против России.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе указал на необходимость переговоров между Европой и Россией об урегулировании ситуации на Украине. Начать их необходимо в ближайшие два месяца, иначе отношения между РФ и Европой пройдут точку невозврата.

Ряд политиков и СМИ расценили речь Киссинджера как призыв к уступкам России. Украинский сайт «Миротворец» добавил политика в свою базу данных.