Блинкен обвинил Россию и Китай в дискредитации США

Россия и Китай убеждают зарубежных контрагентов в том, что США переживают упадок, хотя на самом деле это не так. Такое заявление госсекретаря США Этони Блинкена привело «РИА Новости».

В то же время госсекретарь отметил, что Вашингтону нельзя расслабляться, нужно постоянно активно действовать, чтобы не утратить глобального лидерства.

«Ни для кого из нас не секрет, что власти Китая и России — среди прочих — доказывают как публично, так и в частном порядке, что Соединенные Штаты переживают упадок, и лучше связать свое будущее с их авторитарным видением мира, чем с нашим демократическим. Мы в состоянии напомнить им и напоминаем одной мерой за другой, что сил нам хватает с лихвой», — сказал Бликен.

Несмотря на это, Блинкен признал: конкуренты понемногу начинают теснить США на мировой арене. На данный момент Штаты занимают только 13 позицию в мире по качеству инфрастуктуры. Такая же ситуация и с некоторыми другими показателями, в том числе в экономике. Госсекретарь призывает вкладываться во «внутреннее обновление», чтобы за Америкой сохранялось мировое лидерство.

Ранее военные аналитики предрекли США головную боль из-за нового российского истребителя Су-75. Он может конкурировать с американским F-35 Lightning II и постепенно отбить у США некоторых покупателей на международной арене.