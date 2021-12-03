Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских договоренностей

Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом большая часть невыполнения обязательств по этим документам относится именно к Москве. С таким заявлением в пятницу выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять то, о чем они договорились в рамках минских соглашений. Большая часть из этого не была выполнена. А большая часть того, что не было выполнено, относится к России. В то же время, есть и те вещи, которые должна сделать Украина», — сказал Блинкен, выступая на конференции Reuters NEXT.

Блинкен заявил, что администрация США годами добивается установления стабильных взаимоотношений с Россией. Но в последнее время, по его словам, Москва стала вести себя к Киеву так, что это разводит страны в разных направлениях. Блинкен отметил, что есть сферы, в которых США и Россия могли бы рассчитывать на совместную работу. Это возможно в случае предсказуемости в развитии отношений, сообщило «РИА Новости». Пока, считает Блинкен, говорить об этом невозможно на фоне ситуации с Украиной.

Что касается ожиданий о контактах между двумя странами на высшем уровне, то госсекретарь выразил уверенность, что лидеры стран Владимир Путин и Джо Байден смогут поговорить уже очень скоро. Ранее администрация российского президента анонсировала, что встреча будет согласована в ближайшие дни.