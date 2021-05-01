Блинкен обсудит поставки оружия Украине в ходе визита в Киев

Поставки американского оружия Украине рассчитывают обсудить во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. В Госдепе назвали тему частью регулярного взаимодействия стран.

Исполняющий обязанности помощника главы Госдепартамента по делам Европы и Евразии Филип Рикер анонсировал этот вопрос на брифинге, посвященном поездке Блинкена. Его слова привел ТАСС.

«Что касается содействия в сфере безопасности, то мы предоставляем Украине значительную как летальную, так и нелетальную помощь», — подчеркнул Рикер.

Он выразил уверенность в том, что тему поднимут в ходе разговора, поскольку она является «частью регулярного взаимодействия между нашим посольством и теми, кто находится в регулярном контакте с украинскими официальными лицами».

Встреча Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского запланирована на 5–6 мая.

Киев получает от Вашингтона вооружение и специалистов, которые занимаются обучением армии. В 2020 году в рамках военной помощи Украине выделили 300 миллионов долларов. Администрация экс-президента США Дональда Трампа дала добро на продажу украинской стороне летального оружия. В страну начали поставки противотанковых комплексов Javelin.

В марте 2021 года в военном ведомстве Соединенных Штатов анонсировали предоставление Украине очередного пакета военной помощи — на 125 миллионов долларов. В него вошли два патрульных катера Mark IV.