Блинкен обсудил с Кулебой выделение Украине 33 миллиардов долларов помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В беседе они обсудили запрос администрации Вашингтона к Конгрессу о выделении Киеву дополнительной помощи.

Речь идет о предоставлении Украине порядка 33 миллиардов долларов в виде помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, указано в сообщении на сайте американского Госдепартамента.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также затронули тему планов по возвращению дипломатов США на Украину, в том числе и о предстоящих визитах во Львов, которые должны состояться на этой неделе.

На прошлой неделе американский лидер Джо Байден запросил у Конгресса дополнительно 33 миллиарда долларов на новую помощь Украине. Позже представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что без согласования с Конгрессом администрация президента США сможет выделить Украине военную помощь максимум на 250 миллионов долларов. Она также напомнила, что Штаты уже отправили 3,5 миллиардов долларов на Украину.