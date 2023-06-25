Мир 25 июня 2023, 01:43 Блинкен обсудил с Кулебой события в России Госдеп: Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Кулебой РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор о произошедших в России событиях с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и напомнил ему в неизменности американской поддержки. Об этом сообщил госдепартамент.

«Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в России. Он подтвердил, что поддержка Соединенными Штатами Украины не изменится», — говорится в пресс-релизе.

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По словам Блинкена, США продолжат тесную координацию с Украиной по мере развития ситуации. До этого он обсудил ситуацию в России по телефону с главами МИД G7 и главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

Днем 24 июня президент США Джо Байден организовал разговор с лидерами Британии, Франции и ФРГ по поводу ситуации в России. Он поговорил по телефону с британским премьером Риши Сунаком, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Власти США пока решили не вводить новые санкции против ЧВК «Вагнер», опасаясь занять сторону российских властей.