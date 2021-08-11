Блинкен объявил о назначении спецпосланника по «Северному потоку-2»

Дипломата Амоса Хохштейна назначили старшим советником Госдепартамента по энергетической безопасности США. Он будет заниматься российским газопроводом «Северный поток — 2».

Блинкен подтвердил, что главный противник «Северного потока — 2» будет заниматься проектом. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником госдепартамента по энергетической безопасности. Его непосредственной задачей будет имплементация мер по снижению рисков, которые несет трубопровод „Северный поток-2“», — сказано в сообщении госсекретаря.

Хохштейн ранее занимал должности советника президента и спецпосланника Госдепартамента по международным энергетическим вопросам.

Российский дипломат Андрей Бакланов объяснил выбор правительства США по назначению спецпосланника. Хохштейн ранее выступал категорически против строительства «Северного потока — 2». По его словам, новый уполномоченный создаст сложности для России.