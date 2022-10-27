Блинкен объявил об окончании эры после холодной войны | 360°

27 октября 2022, 09:34
Блинкен объявил об окончании эры после холодной войны
Госсекретарь США Блинкен: эра после холодной войны окончена
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что эра после холодной войны завершена. По его словам, сейчас идет конкуренция за определение нового миропорядка. Такое заявление он сделал, выступая на конференции Bloomberg в Вашингтоне, написало РИА «Новости».
«Сейчас момент, когда завершилась эра, последовавшая за холодной войной, и идет конкуренция за определение того, что будет дальше», — сказал Блинкен.
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По его мнению, у США есть нужные инструменты для центральной роли в данном определении.
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Госсекретарь напомнил о совместно работе Штатов и других государств по поддержке Украины для достижения «стратегического поражения» России.
По его словам, если США не будут участвовать в большой работе по организации мира, то это сделает кто-то еще. В результате будут затронуты ценности и интересы США. А если никто ничего не захочет делать, то возникнет вакуум, «который имеет свойство заполняться плохими вещами», заключил Блинкен.
Ранее он заявил, что отказ от российских энергоносителей не может быть безболезненным.
США
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