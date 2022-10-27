Блинкен объявил об окончании эры после холодной войны | 360°

Мир 27 октября 2022, 09:34 Блинкен объявил об окончании эры после холодной войны Госсекретарь США Блинкен: эра после холодной войны окончена РИА "Новости"

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что эра после холодной войны завершена. По его словам, сейчас идет конкуренция за определение нового миропорядка. Такое заявление он сделал, выступая на конференции Bloomberg в Вашингтоне, написало РИА «Новости».

«Сейчас момент, когда завершилась эра, последовавшая за холодной войной, и идет конкуренция за определение того, что будет дальше», — сказал Блинкен.

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По его мнению, у США есть нужные инструменты для центральной роли в данном определении.

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Госсекретарь напомнил о совместно работе Штатов и других государств по поддержке Украины для достижения «стратегического поражения» России.

По его словам, если США не будут участвовать в большой работе по организации мира, то это сделает кто-то еще. В результате будут затронуты ценности и интересы США. А если никто ничего не захочет делать, то возникнет вакуум, «который имеет свойство заполняться плохими вещами», заключил Блинкен.

Ранее он заявил, что отказ от российских энергоносителей не может быть безболезненным.