Мир 17 января 2024, 13:28 Блинкен не увидел перспектив для переговоров по перемирию на Украине Глава Госдепа США Блинкен: перспектив переговоров по Украине пока нет Hannes P Albert / Global Look Press

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Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции на Восточном экономическом форуме в Давосе заявил, что пока не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине. Его слова привело РИА «Новости».

«Сейчас я не вижу такого», — сказал американский дипломат.

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При этом он подчеркнул, что Белый дом открыт для таких переговоров, поскольку этого больше всего хотят на Украине. Однако для диалога нужна готовность со стороны России.

Условием для переговоров Блинкен назвал «хорошие намерения» российской стороны с соблюдением основных принципов. В их числе — территориальная целостность, суверенитет, независимость Украины. Когда Россия будет согласна вести переговоры с учетом этих нюансов, то их поддержат как украинские власти, так и США, резюмировал госсекретарь.

В Кремле неоднократно указывали на вопросы безопасности, которые не хочет учитывать Запад. В связи с этим Россия продолжит спецоперацию и выполнит поставленные задачи.