Мир 25 июня 2023, 21:23 Блинкен не стал опровергать слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине Блинкен: слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине отражают позицию всех властей США РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал опровергать слова президента Джо Байдена, назвавшего «диктатором» лидера КНР Си Цзиньпина. В эфире CNN он заявил, что высказывания главы государства отражают точку зрения всех представителей властей страны.

«Президент высказывается четко и откровенно. Я работаю на него более 20 лет, и он говорит от имени всех нас», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос, считает ли он вслед за своим начальником китайского лидера диктатором.

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Госсекретарь добавил, что в случае Китая «абсолютно ясно», что США будут говорить и делать то, что не понравится Пекину. А Китай будет «говорить и делать» то, что не понравится Вашингтону.

Ранее посол Китая в США Се Фэн заявил решительный протест Вашингтону после слов Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине. Посольство выпустило официальное заявление с предупреждением, что правительство США должно готовиться к серьезным последствиям такого поведения. Либо принять серьезные меры.