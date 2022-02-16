Блинкен назвал вероятной «агрессию» со стороны России на этой неделе

Россия может проявить «агрессию» на этой неделе. Такой сценарий назвал вероятным госсекретарь США Энтони Блинкен, сославшийся на размещение войск вокруг Украины.

«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, абсолютно возможен, когда мы смотрим на то, что происходит с размещением российских сил на территориях вокруг Украины», — заявил Блинкен в интервью телеканалу France 24.

Ранее президент США Джо Байден выступил с обращением к жителям страны. Он заявил, что американские власти получили информацию об отводе отдельных частей российской армии от границы. При этом Байден добавил, что официального подтверждения этих сведений у США нет. В связи с этим президент сделал вывод, что риски российского «вторжения» на Украину сохраняются.

Западные журналисты сообщили, что «вторжение» якобы произойдет в ночь на 16 февраля. В Кремле эти публикации восприняли с иронией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам завести будильник, чтобы не проспать «наступление». Российские власти уже неоднократно опровергали все заявления о подготовке «вторжения» на украинскую территорию.