Блинкен назвал условие отмены санкций против России

США могут отменить введенные против России санкции, если переговоры с Украиной приведут к существенным результатам. Об этом в эфире телекомпании NBC заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он пояснил, что если в ходе переговоров делегаций России и Украины станет понятно, что для завершения конфликта потребуется снять ограничения, то США готовы пойти на такой шаг.

«Цель санкций не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины — мы достигнем этого, то в определенной мере санкции уйдут», — заявил Блинкен.

Руководитель Госдепартамента пояснил, что все сейчас зависит от поведения России.

Очный раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел на этой неделе в Стамбуле. Представители Киева передали российской стороне проект соглашения, который предусматривает нейтральный и безъядерный статус Украины в обмен на гарантии безопасности от России и ряда стран.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что представители Киева стали реалистичнее обсуждать вопросы. Он подчеркнул, что работа глав делегаций и экспертов возобновится в понедельник, 4 апреля.