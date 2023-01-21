Мир 21 января 2023, 02:24 Блинкен назвал преждевременными рассуждения о расколе коалиции Запада по Украине РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что рассуждения о расколе коалиции Запада по Украине преждевременны. Поддержка Киева в Конгрессе сохраняется, сообщил он во время выступления в Университете Чикаго в штате Иллинойс. Трансляцию вел Госдепартамент.

«Почти с первого дня мы получали преждевременные сообщения о гибели коалиции. А она не только сохраняется, но и постоянно становится сильнее», — заверил Блинкен.

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Отвечая на вопрос журналистов о возможности раскола на Западе, госсекретарь также добавил, что консультировался с законодателями от обеих партий по теме поддержки Украины. По словам Блинкена, они положительно высказались за дальнейшее оказание помощи киевскому руководству.

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Ранее госсекретарь США назвал требования России к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемыми. Он считает, что озвученные российской стороной условия якобы мешают началу переговоров.

Президент США Джо Байден после долгих обсуждений с украинскими властями сделал вывод, что им может понадобиться сила для нанесения удара по Крыму. При этом Белый дом уже не так опасается применения российской стороной ядерного оружия.