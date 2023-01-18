Мир 18 января 2023, 00:43 Блинкен назвал неприемлемыми требования России к Украине Блинкен: требования России к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требования России к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы. По его словам, озвученные условия якобы мешают началу переговоров.

Блинкен провел переговоры с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. По итогам встречи они выступили на совместной пресс-конференции. Госсекретарь отметил, что на протяжении месяцев Россия продвигает риторику о том, что Украина и страны Запада не заинтересованы в дипломатии. Это Блинкен назвал в корне неверным. Он напомнил о недавней беседе президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«Он говорил, что до тех пор, пока Украина не примет новые территориальные реалии, как он выразился, договариваться не о чем. Другими словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что территории <…> не вернутся, не о чем вести переговоры», — сказал госсекретарь.

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По его словам, с точки зрения переговоров подобная позиция не имеет шансов на успех.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров отмечал, что Украина не против переговоров с Россией. Но диалог должен основываться на универсальных принципах международного права.