Блинкен назвал ложными слова про обещания НАТО не расширяться на восток

НАТО не намерено использовать Украину для угроз в адрес России, а все заявления о том, что альянс обещал не расширяться на Восток — ложные. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что США не рассматривают Украину, как платформу для размещения вооружения, чтобы использовать его против России.

«НАТО никогда не обещала не принимать новых членов», — добавил Блинкен.

Госсекретарь заявил, что на ближайших переговорах с Россией по вопросам безопасности американская делегация намерена добиваться снятия напряженности между Москвой и Киевом, сообщило ИА НСН. Блинкен добавил, что Россия поставила перед собой цель сорвать переговоры и обвинить в этом США.

Сегодня же глава Госдепа провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он заявил, что никаких решений в отношении ситуации на российско-украинской границы без представителей Киева обсуждаться не будет.

«Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России», — привел сообщение Госдепа RT.

Россия передала США и НАТО проекты соглашений о гарантиях безопасности. В документах говорится, что альянс отказывается от размещения ракет средней и малой дальности вне своей территории, а также отказывается от дальнейшего расширения на восток.