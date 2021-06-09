Худшим для США итогом запуска российского газопровода «Северный поток — 2» стали бы отравленные отношения с Германией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Своими опасениями о последствиях окончания строительства трубопровода глава Госдепа поделился на слушаниях в международном комитете сената, сообщило РИА «Новости».

По его мнению, после запуска российского проекта отношения США и Германии будут отравлены. У европейской страны не будет стимула сесть за стол переговоров по смягчению серьезных негативных последствий от работы «Северного потока — 2».

Именно поэтому, по словам Блинкена, США не стали вводить санкции против Nord Stream 2 AG.

«Германия теперь села за стол, мы активно вовлечены в работу с ними», — пояснил госсекретарь.

В начале недели Блинкен допустил, что исключение из санкций США Nord Stream 2 AG может быть отозвано. При этом в мае он говорил о том, что отмена ограничений против этой компании соответствует национальным интересам Штатов.

О завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2» 4 июня объявил президент России Владимир Путин. По его словам, для начала заполнения нитки газом нужно около 10 дней.