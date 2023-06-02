Мир 02 июня 2023, 17:09 Блинкен назвал экономику России «тенью» Госсекретарь США Блинкен: экономика России стала тенью той, что была раньше РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Финляндию. Во время выступления на мероприятии, которое организовал Финский институт международных отношений, он затронул тему российской экономики. По его мнению, она стала «тенью» того, что было раньше.

«Сегодня российская экономика — это тень той экономики, которая была раньше, и лишь частица того, чем могла стать», — заявил госсекретарь США.

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Он добавил, что золотовалютные резервы РФ якобы уменьшились больше чем в два раза, а доходы от государственных предприятий снизились. Блинкен добавил, что из России будто бы уехали «миллионы» человек, а на территории страны прекратили деятельность более 1,7 тысячи зарубежных компаний.

В ходе своей речи Блинкен обратился к россиянам. Он заявил, что США не являются их врагами, а между странами 30 лет существуют «стабильные отношения сотрудничества».

Госсекретарь США рассказал, что в НАТО открыты двери для потенциальных участников, сообщил RT. Энтони Блинкен добавил, что альянс продолжит эту политику.