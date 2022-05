Блинкен намекнул, что США не будут восстанавливать отношения с Москвой

Во время выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета, госсекретарь США Энтони Блинкен процитировал песню исполнительницы Тейлор Свифт, таким образом шутливо намекнув, что Вашингтон, возможно, не станет восстанавливать отношения с руководством России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Действительно, на церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала Тейлор Свифт. К сожалению, моя команда не позволила мне принести мою гитару, чтобы посвятить исполнение песни „We are never ever getting back together“ президенту Путину», — сказал Блинкен.

Он также предположил, что подобный шаг с его стороны был бы «недипломатичным и кринжовым».

«Кстати, с каких пор слово „cringe“ (глагол со значением „съеживаться, испытывать неловкость“) стало прилагательным?», — задался вопросом госсекретарь США.