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    22 мая 2022, 02:00

    Блинкен намекнул, что США не будут восстанавливать отношения с Москвой

    Глава Госдепа Блинкен пошутил, что Вашингтон не станет восстанавливать отношения с Москвой

    Алексей Иванчин

    Во время выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета, госсекретарь США Энтони Блинкен процитировал песню исполнительницы Тейлор Свифт, таким образом шутливо намекнув, что Вашингтон, возможно, не станет восстанавливать отношения с руководством России. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Действительно, на церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала Тейлор Свифт. К сожалению, моя команда не позволила мне принести мою гитару, чтобы посвятить исполнение песни „We are never ever getting back together“ президенту Путину», — сказал Блинкен.

    Он также предположил, что подобный шаг с его стороны был бы «недипломатичным и кринжовым».

    «Кстати, с каких пор слово „cringe“ (глагол со значением „съеживаться, испытывать неловкость“) стало прилагательным?», — задался вопросом госсекретарь США.