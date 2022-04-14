Госсекретарь США Энтони Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби за недостаточную реакцию страны на атаки хуситов. Так он решил получить поддержку региона по ситуации на Украине. Об этом написало издание Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Блинкен попросил прощения у наследного принца Мухаммеда бен Зейда во время встречи в Марокко, проходившей в конце марта.

«Блинкен признал, что США слишком долго не реагировали на атаку хуситов и попросил прощения за это», — заявили авторы статьи.

Речь идет об атаке на Абу-Даби со стороны йеменских повстанцев в январе. Тогда погибли шесть человек. С помощью извинений США надеются заручиться поддержкой стран региона по Украине. Госсекретарь США отказался раскрыть подробности разговора с наследным принцем Абу-Даби. При этом он не стал опровергать публикацию.

Ранее журналисты сообщали, что страны Персидского залива считают недостаточной реакцию США на ракетные обстрелы их территорий со стороны повстанцев-хуситов.

В начале марта прошло голосование по резолюции США и Албании по ситуации на Украине. Воздержаться от участия в процессе решили ОАЭ, а также Китай и Индия.