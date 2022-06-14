Блинкен и Трасс обсудили борьбу с пандемией, изменение климата и ситуацию на Украине

В понедельник состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Политики обсудили совместные усилия в борьбе с пандемией коронавируса и с изменением климата, пресс-релиз разместили на сайте Госдепартамента.

«Госсекретарь отметил прогресс, достигнутый США и Великобританией в борьбе с глобальной пандемией и с изменением климата, в развитии торговли, укреплении нашей безопасности и защите демократических ценностей по всему миру», — говорится в сообщении.

Главы МИД США и Великобритании также обсудили ситуацию на Украине. Госсекретарь выразил обеспокоенность недавними сообщениями о состоявшемся в ДНР суде над иностранными наемниками, участвующими в спецоперации на стороне ВСУ.