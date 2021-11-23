Блинкен и министр иностранных дел Марокко обсудили стратегическое партнерство

Глава Госдепа США Энтони Блинкен провел встречу с руководителем внешнеполитического ведомства Марокко Насером Буритой. Об этом сообщил RT.

Блинкен написал в Twitter, что обсудил со своим марокканским коллегой возможность стратегического партнерства между странами. Отмечается, что госсекретарь США предложил решительную поддержку Вашингтона по налаживанию отношений между Израилем и Марокко.