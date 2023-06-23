Мир 23 июня 2023, 10:43 Блинкен и Гутерриш осудили нежелание России продлить зерновую сделку Блинкен обсудил с Гутерришем продление черноморской зерновой инициативы РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили отказ России продлить зерновую сделку. Об этом сообщили на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Блинкен и <…> Гутерриш согласились с важностью черноморской зерновой инициативы для глобальной продовольственной безопасности», — уточнили в Госдепе США.

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В документе обратили внимание, что приостановка зерновой сделки неблагоприятно скажется на импортерах продовольствия, особенно в развивающихся странах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки.

По его словам, повлиять на западные страны для выполнения условий России по этой инициативе не удалось никому.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин отметил, что 18 июля станет финальным днем зерновой сделки.