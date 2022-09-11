Блинкен и фон дер Ляйен обсудили антироссийские санкции по телефону | 360°

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Блинкен и фон дер Ляйен обсудили антироссийские санкции по телефону

Мир

11 сентября 2022, 09:50

Блинкен и фон дер Ляйен обсудили антироссийские санкции по телефону

Блинкен созвонился с фон дер Ляйен для обсуждения санкций и конфликта на Украине

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Состоялись телефонные переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письменное заявление руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Стороны обсудили антироссийские санкции и поддержку Украины. Другой темой беседы стало обеспечение энергобезопасности ЕС.

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Блинкен и фон дер Ляйен отметили важность дальнейшего обеспечения стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине (БиГ).

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Участники телефонного разговора согласились вместе призывать Россию к ответу за спецоперацию на территории Украины. Способы реализации этой задачи пока не уточняются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о старте подготовки к контактам главы страны Владимира Путина и сербского члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика. По предварительным данным, их встреча планируется на 20 сентября.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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