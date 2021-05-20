Блинкен допустил встречу Путина и Байдена в ближайшие недели

Встречу президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина назвали вероятной. Об этом в интервью перед беседой с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Слова главы Госдепа привел ТАСС. Не исключено, что главы двух государств встретятся в ближайшие недели.

«Вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели», — сказал Блинкен, добавив, что состояние конфликта не служит интересам ни одной из стран.

Ранее госсекретарь на встрече в Рейкьявике подчеркнул, что интересы Москвы и Вашингтона во многом совпадают.

Однако несмотря на намерение американской стороны сотрудничать, в Белом доме продолжат выступать против «Северного потока — 2». Санкции по нему введут против четырех судов, пяти организаций и одного физического лица. Ограничения в Белом доме готовы снять в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG.