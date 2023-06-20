Мир 20 июня 2023, 17:34 Блинкен дал ответ на вопрос о возможности поставок ATACMS для ВСУ Блинкен в ответ на вопрос об ATACMS заявил о комплексной военной поддержке Украины Pxhere

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Власти Соединенных Штатов сосредоточены на оказании комплексной поддержки Украине в военной сфере. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на общей пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли по итогам двусторонних переговоров в Лондоне. Его процитировал ТАСС.

Главе Госдепа задали вопрос о возможных поставках киевскому режиму оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Блинкен ответил, что власти США сосредоточены на оказании Украине комплексной военной поддержки, а не на отдельных системах вооружений.

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Также он сообщил, что Белый дом в среду, 21 июня, объявит об очередном пакете военной помощи украинским властям.

«Президент [США Джо] Байден сказал, <…> что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, обе наши страны глубоко привержены этому», — подчеркнул госсекретарь США.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут и дальше следовать этому обязательству, в том числе в рамках нового пакета помощи.

Накануне Еврокомиссия предложила зарезервировать порядка 50 миллиардов евро из фондов Евросоюза на четыре года на нужды Украины.