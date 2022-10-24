Пять россиян попросило Швейцарию снять с них санкции | 360°

Мир 24 октября 2022, 07:47 Пять россиян попросило Швейцарию снять с них санкции Blick сообщил о пяти россиянах, попросивших Швейцарию снять с них санкции РИА "Новости"

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Частные лица из России попросили власти Швейцарии снять с них санкции и разморозить счета. Газета Blick заявила, что их было пятеро, и назвала имя одного из заявителей.

«Александр Пумпянский и еще четверо россиян обратились в Берн с просьбой исключить их из санкционного списка. Но Конфедерация тянет время. Некоторые политики защищают истцов», — сообщил автор статьи.

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Начиная с февраля Швейцария по согласованию с Евросоюзом внесла в черный список больше тысячи россиян. Это обернулось для них заморозкой счетов в этой стране. Не все смирились со своей участью и решили оспорить такое решение.

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Департамент экономики (DEFR) получил пять заявлений, однако не стал называть имен истцов и сообщать об этапе их рассмотрения. Даже если ведомство согласиться снять санкции, окончательное решение останется за правительством.

По информации газеты, один из заявителей — имеющий двойное гражданство Александр Пумпянский. Его включили в санкционный список за деятельность отца, Дмитрия Пумпянского, который возглавляет в России крупное сталелитейное предприятие. Пумпянский-младший летом пожаловался, что не может оплачивать счета. Мужчина попытался оспорить решение властей еще в марте, но до сих пор не получил ответа.