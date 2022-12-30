Мир 30 декабря 2022, 15:56 Блэр в начале 2000-х убеждал США, что России есть место среди ведущих стран мира — СМИ FT: экс-премьер Британии Блэр рассматривал Россию как одного из мировых лидеров Unsplash

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В 2001 году Тони Блэр, на тот момент премьер-министр Британии, убеждал вице-президента США Дика Чейни, что России есть место среди ведущих держав мира. Об этом написало издание Financial Times, опираясь на рассекреченные британские архивы.

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Как указано в одном из служебных документов, Чейни во время встречи с Блэром спросил его мнение о президенте России Владимире Путине. Тони Блэр охарактеризовал российского лидера как патриота своей страны и отметил, что ему лучше «позволить занять место за столом лидеров ведущих держав» и способствовать тому, чтобы Путин «ориентировался на подходы западных стран». Британский премьер также предложил относиться к Владимиру Путину «с уважением», но не давая ему отталкивать европейских членов НАТО от США.