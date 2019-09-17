Блэкаут в Центральной Америке: четыре страны остались без света
Населенные пункты упомянутых стран были обесточены полностью или частично в минувший понедельник, сообщила Национальная энергетическая компания Гондураса (ЕNЕЕ) в Facebook.
В Никарагуа Национальная компания по передаче электроэнергии Enatrel приоритетными задачами поставила восстановление подачи электроэнергии в больницах и медицинских центрах.
В Сальвадоре начали оценку причин случившегося и поиск решения проблемы.
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Известно, что сбой произошел в работе Системы центральноамериканской электроэнергетической интеграции. Его причиной стала авария в Никарагуа. Подробности случившегося не приводятся.
Работы по восстановлению электроснабжения начали оператор системы и ENEE. По информации издания Univision, все мероприятия уже завершились.