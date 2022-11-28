Мир 28 ноября 2022, 00:21 Блэкаут на Украине, запрет ЛГБТ-пропаганды в России, сюрпризы ЧМ-2022. Неделя в фотогалерее Главные события Росиии и мира с 21 по 27 ноября 2022 года — в фотогалерее «360». РИА «Новости»

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Отключение энергетической системы Украины после ударов погрузило страну во тьму. Вместе с домами прекратили работать АЭС. Законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ утвердили депутаты Госдумы. После принятия в нижнюю палату внесли предложение запретить россиянам менять пол без медицинских показаний. Саудовская Аравия одолела Аргентину, а сборная Япония обыграла команду Германии. Результаты отбороычных матчей чемпионата мира по футболу в Катаре удивили болельщиков.

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Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 21 по 27 ноября 2022 года, — в фотогалерее «360».

Украина осталась без света и тепла. / NASA Госдума запретила пропаганду ЛГБТ / РИА «Новости» Сборная Саудовской Аравии обошла Аргентину на чемпионате мира / РИА «Новости» Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей / РИА «Новости» Президент России Владимир Путин встретился с матерями участников спецоперации / Пресс-служба Кремля Житель Крымска застрелил трех человек и покончил с собой / Публичное достояние Турция атаковала позиции курдрв в Сирии и Ираке / РИА «Новости» Попавших в плен российских военных вернули домой / РИА «Новости»

Украина во тьме

Вся энергосистема Украины вышла из строя после ударов в среду, 23 ноября. Аварийные отключения затронули все области страны. Из-за отсутствия электроснабжения прекратила работать сотовая связь, остановилось водоснабжение, пропало отопление. На украинских атомных электростанциях включились дизельные генераторы, чтобы обеспечить работу охлаждения реакторов.

После удара без электроснабжения также остались Молдавия и Приднестровье. Но уже к вечеру свет в дома вернулся.

Ремонт поврежденных электросетей займет на Украине долгое время. В стране нет достаточного запаса мощных трансформаторов, оценил ситуацию бывший министр энергетики Иван Плачков. На время работы энергетиков в Киеве ввели график отключения света, чтобы жители не оставались без электричества более пяти часов. Работы по восстановлению энергосистемы продолжаются.

ЛГБТ-пропаганде прописали штрафы

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии получил одобрение Госдумы. К третьему слушанию из документа убрали компьютерные игры. После одобрения закона Советом Федерации и подписания президента России распространять информацию о нетрадиционных отношениях, педофилии и смене пола не смогут СМИ, интернет-сайты, аудио- и видеосервисы. Под ограничение также попали кино, литература и реклама.

Депутат Татьяна Буцкая отметила, что классические произведения под закон не попадут. После принятия нижней палатой парламента закона о запрете пропаганды ЛГБТ ряд изданий сообщил, что на витринах маркетплейсов книги с упоминанием персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации оказались размыты.

Онлайн-магазины заявили, что вся подобная литература находится в разделе 18+ с 2013 года, когда приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Депутат Виталий Милонов тоже не остался в стороне. Он заявил, что необходимо принять закон о запрете смены пола без медицинских показаний. В беседе с «360» он подчеркнул, что при подготовке инициативы консультировался с врачами. Поэтому людей, рожденных с мужскими и женскими половыми признаками сразу, этот закон не коснется.

Чудеса мундиаля

Проходящий в Катаре чемпионат мира по футболу оказался богат на неожиданности. В первом туре отборочных матчей сборная Саудовской Аравии одержала победу над Аргентиной со счетом 2:1. Единственный гол за страну Латинской Америки забил Месси. Не помогла команде и вторая игра против сборной Мексики. Несмотря на победу всухую со счетом 2:0, выйти на первое место аргентинцам не удалось. С тремя баллами они стали вторыми, а на первом месте закрепилась команда Польши.

Следующая победа оказалась еще интереснее. Четырехкратные чемпионы мира — сборная Германии — уступила команде Японии. Встреча закончилась также со счетом 2:1. Во втором туре немцы сыграли с командой Испании вничью и сохранили возможность попасть в плей-офф.

Первой вышла из группы сборная Франции. Команда заработала шесть баллов по итогам двух туров.

Встреча Путина с матерями участников СВО

В преддверии Дня матери президент России Владимир Путин встретился с женщинами, чьи сыновья принимают участие в спецоперации, а также были ополченцами Донбасса.

Российский лидер отметил, что власти страны сделают все, чтобы матери погибших военных не чувствовали себя наедине со своим горем. Путин подчеркнул, что все участники СВО — это герои, поэтому их родные и близкие получат максимальную поддержку.

«Мы делаем правое дело, защищая тех наших людей, которые сейчас проживают на территориях, вошедших в состав Российской Федерации», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что воссоединение с Луганской и Донецкой народными республиками нужно было проводить раньше, тогда можно было избежать потерь среди мирного населения.

Умер Владимир Макей

Министр иностранных дел Белорусии Владимир Макей скончался в возрасте 64 лет. По предварительным данным, причиной ухода дипломата из жизни стал сердечный приступ. Министр находился дома и о проблемах со здоровьем знал, но к врачам не обращался.

МИД России в соболезнованиях родным и близким белорусского коллеги назвал Макея выдающимся дипломатом, настоящим патриотом и близким другом страны.

Церемония прощания с дипломатом пройдет в Центральном доме офицеров Минска. Окончательную дату сообщит правительство республики.

Стрельба в Крымске

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Вооруженный длинноствольной винтовкой житель Крымска застрелил трех человек, после чего покончил с собой в своей машине. По словам очевидцев, мужчина преследовал женщину, когда на него кинулся прохожий, чтобы ее защитить. Воспользовавшись тем, что преследователя остановили, женщина сбежала, а стрелок достал оружие и начал открыл огонь.

В краснодраском главке МВД сообщили, что первыми двумя жертвами жителя Крымска стали двое его знакомых из медицинского центра. Выйдя из помещения, мужчина открыл огонь по прохожим, где ранил двух человек, один из которых скончался. В ведомстве подчеркнули, что, по предварительным данным, причиной такого поведения мужчины стал неудачный развод.

Следователи завели уголовное дело по факту убийства трех человек и покушении на убийство. Криминалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

Турция достала «Коготь-меч»

Военная авиация Турции нанесла удары по позициям курдов на севере Сирии и Ирака. Власти страны назвали это операцией «Коготь-меч» против позиций террористов, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не исключил ввода танков и артиллерии на территорию соседних стран.

Турецкий лидер заявил, что Россия не выполнила взятые на себя обязательства сочинского меморандума и не добилась отведения курдских вооруженных группировок от границ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в подходах России и Турции к положению в дел в Сирии и обязательств по меморандуму есть определенные сложности. Этот момент лидеры стран уже много раз обсуждали на переговорах.

Песков добавил, что Россия может стать организатором и посредником встречи Эрдогана и президента Сирии Башара Асада. Он добавил, что пока таких договоренностей нет. Но все противоречия нужно решать диалогом.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев отметил, что Турции нужно сдерживаться, чтобы не допустить эскалации. Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался.

Эрдоган отметил, что отношения с Сирией могут наладиться уже в ближайшее время, так как «в политике не бывает обид». Но пока военные страны продолжают наносить удары по позициям курдов, а министр обороны республики Хулуси Акар провел экстренное заседание после гибели двух военнослужащих, принимавших участие в операции.

Возвращение домой

Сразу три обмена военнопленными провели Россия и Украина на этой неделе. В среду, 23 ноября, в Москву доставили 35 человек. При опросе они рассказали о пытках, которые пережили со стороны украинских боевиков.

В Минобороны заявили, что в плену всем россиянам грозила смертная казнь. Возвращение в Россию военные встретили хоровым исполнением гимна страны.

Во второй обмен в Россию вернулись еще 50 человек, а последние переговоры привели к освобождению еще девяти военных.

Врачи, осмотревшие солдат, назначили им дополнительные обследования и реабилитацию в стационаре. По словам медиков, общее состояние здоровья бойцов удовлетворительное, функции жизнеобеспечения организма не нарушены.