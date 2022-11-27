Мир 27 ноября 2022, 19:41 Блэкаут на Украине привел к росту домашнего насилия Глава МВД Украины Монастырский заявил о росте домашнего насилия после отключения света РИА «Новости»

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Количество сообщений о случаях домашнего насилия на Украине после выхода из строя энергосистемы страны выросло. Об этом заявил министр иностранных дел страны Денис Монастырский, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Монастырский пояснил, что данные ему предоставили службы горячей линии, которые продолжают принимать сообщения от пострадавших.

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«Насилие не должно переноситься на близких и родных. Это важно для понимания нас как независимой, полноценной нации», — заявил он.

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Министр добавил, что на улицах ухудшения криминогенной ситуации нет. Этого удалось избежать благодаря увеличению нарядов полиции и привлечению к охране порядка военнослужащих Нацгвардии и добровольческих отрядов.

Полное аварийное отключение энергосистемы Украины произошло после ударов в минувшую среду, 23 ноября. Прекращение поставок электроэнергии привело к остановке работы тепловых и атомных станций страны.

За прошедшие дни украинские энергетики провели большую работу для возобновления электроснабжения. Но для продолжения этих работ свет в домах все еще отключают.