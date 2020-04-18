Благодатный огонь в этом году сошел в безлюдном храме. А вот, как это происходило раньше

Благодатный огонь сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме каждую Великую субботу. В этот день туда приезжают десятки тысяч паломников, которые хотят увидеть чудо и умыться огнем, который в первые минуты не обжигает.

Всех желающие в храм никогда не попадают. Люди садятся друг к другу на плечи, распевают и бьют в барабаны. Вот как обычно бывает в храме в этот день. Первый кадр был снят в 2018 году, а второй — в 2019-м.

Люди поджигают связки свечей друг у друга. В храм пытаются попасть представители разных христианских конфессий, даже те, которые Благодатный огонь не признают. Возле Кувуклии яблоку негде упасть.

В этом году в святом месте было иначе из-за пандемии коронавируса. Храм закрыли для паломников. Момент сошествия Благодатного огня видели около десятка человек: представители храма, православных церквей, Армянской церкви, Сирийской православной церкви, журналисты и ответственные за видеотрансляцию.

В этом году Благодатный огонь традиционно доставят в Москву, однако встречать его никто не будет из-за угрозы заражения. Обычно это массовое мероприятие с участием многочисленной делегации.

Пасхальные богослужения в российских храмах пройдут в 2020 году без прихожан. Президент России Владимир Путин встретит Пасху в своей резиденции в Ново-Огареве. Вечером он поставит свечку в небольшой часовне. В храм российский лидер не пойдет. Он останется дома.