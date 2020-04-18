Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло без паломников.

Ежегодно у храма Гроба Господня собираются около 20-30 тысяч верующих из разных стран. В этот раз в храме были около десяти человек: представители храма, православных церквей, Армянской церкви, копты и Сирийской православной церкви, а также фотографы и операторы, ответственные за трансляцию.

Вначале иерусалимский патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию — часовню над гробом Христа, а затем заходит внутрь и молится о схождении огня. Благодатный огонь считается святыней для верующих, а его появление, несмотря на регулярность, называют чудом.

Представители Греческой православной церкви выносят Благодатный огонь к Яффским воротам. Где его передадут делегациям из разных стран.

Благодатный огонь доставляют в Москву. Для этого использованы специальные лампады. В России делегацию не встречают из-за противоэпидемиологических мер.