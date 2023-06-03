Мир 03 июня 2023, 21:34 «Бла-бла-бла». Премьер Венгрии раскритиковал европейскую политику из-за болтовни Премьер Венгрии Орбан пожаловался на излишнюю болтовню в европейской политике РИА «Новости»

Читать 360tv в

В политике Европы не хватает страстных и энергичных личностей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с главой испанской ультраправой партии VOX Сантьяго Абаскалем, сообщило РИА «Новости».

По его словам, общение с Абаскалем было очень приятным, потому что в европейской политике часто встречается необычное явление.

Реклама

«Европейская политика потеряла чувство амбиций. Я нахожусь в европейской политике уже много десятилетий, и здесь становится все больше „бла-бла-бла“, — отметил Орбан.

Венгерский премьер объяснил, что его коллеги из Европы продолжают повторять одни и те же фразы, значения которых давно забыли. В итоге их деятельность становится бесполезной, и Европа понемногу теряет способность к конкуренции.

Премьер Венгрии выразил уверенность, что в политике европейских стран нужны те, у кого сохранилась «энергия, приверженность и страсть». Именно поэтому Будапешт намерен выстраивать отношения с партией VOX, которая «любит свою страну, хочет ее защищать и заботиться о традиционных ценностях».

Ранее Виктор Орбан заявил, что в своей политике будет ориентироваться на Россию, Германию и Турцию. Такой выбор связан с географическим местоположением страны, которая находится внутри этого «треугольника»