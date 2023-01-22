Мир 22 января 2023, 00:37 Бюст революционера Котовского демонтировали в Одесской области Власти Подольска провели демонтаж бюста революционера Котовского в Одесской области Википедия

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В Подольске Одесской области демонтировали бюст революционера и полководца времен Гражданской войны Григория Котовского с его мавзолея. Об этом депутат парламента Алексей Гончаренко сообщил в Тelegram-канале.

«В Подольске был и бюст, и мавзолей. Но скоро и упоминания не останется», — написал он.

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Раньше Подольск Одесской области назывался Котовск. Город переименовали в 2016 году по закону о декоммунизации. Мавзолей Котовского представляет собой стелу со склепом.

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В начале 2023 года власти Днепропетровска сообщили о демонтаже памятника Герою Советского Союза Александру Матросову. До этого в городе демонтировали памятники советскому писателю Максиму Горькому и выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову.

Власти Днепропетровска также планируют демонтировать памятник командующему ВДВ СССР генералу Василию Маргелову. Как сообщил мэр города Борис Филатов, монумент предложат забрать десантникам, которые были инициаторами его появления в 2000 году. Дальнейшая судьба монументов так и осталась неизвестной.