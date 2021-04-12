Бюст Гагарина появится на территории посольства России в Ашхабаде

В честь 60-летия первого полета человека в космос на территории российского диппредставительства в Туркмении установят бронзовый бюст Юрия Гагарина. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

По данным издания, скульптор Алексей Леонов является автором бюста. Международный благотворительный общественный фонд «Диалог культур — единый мир» передал изваяние советского космонавта в дар посольству. Отмечается, что подвиг Гагарина чтут в Туркменистане. В стране есть улицы, которые были названы в его честь.