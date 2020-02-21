«Бьющий током душ и сломанный замок»: спасенные из Уханя украинцы пожаловались на условия на карантине

Вернувшихся из Уханя украинцев разместили на две недели карантина в санатории МВД «Новые Санжары» в Полтавской области. Однако условия, в которых оказались эвакуированные, понравились не всем.

Украинка Александра Волкова рассказала, что в номере, куда ее поселили вместе с подругой, старая мебель, душ бьется током, а замок на входной двери не закрывается и вываливается из двери. Девушка опубликовала видео в Stories на своей странице в Instagram.

Минувшим вечером около санатория развернулись настоящие военные действия. Местные жители протестовали против размещения в санатории эвакуированных из Китая сограждан.

Автобусы, на которых их везли, забросали камнями. Толпа развела костры прямо на дороге и не давала проехать. Полиция пыталась оттеснить протестующих, в итоге начались беспорядки и столкновения. Пострадали девять правоохранителей и один гражданский.

Сейчас сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг санатория, чтобы не допустить расправы над эвакуированными гражданами. На встречу украинцами своих соотечественников отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она назвала Украину средневековой Европой.