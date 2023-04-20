Мир 20 апреля 2023, 15:17 «Бюрократическая чушь». Закрытый брифинг Белого дома по утечке документов разочаровал сенаторов NBC: сенаторы США остались недовольны брифингом об утечке секретных документов piqsels

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Администрация президента США по требованию сенаторов провела закрытый брифинг на тему утечки в соцсети секретных документов. Но им не сообщили ничего нового. Политики сравнили встречу с ток-шоу и назвали бесполезным мероприятием, сообщил NBC.

Брифинг прошел в подвале Капитолия. На него пришли директор национальной разведки Эврил Хэйнс, заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри, заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов Кристофер Грейди и другие.

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Сенаторы обеих правящих партий вышли с мероприятия недовольные. Сенатор Линдси Грэм назвал его плохим шоу, сказал, что не получил объяснений о причине утечки и не узнал новых подробностей. Его поддержал сенатор, член комитета национальной безопасности Рональд Джонсон.

«Я бы, в общем и целом, охарактеризовал это как бюрократическую чушь», — заявил он.

Ранее сенаторы Марк Уорнер и Марко Рубио пожаловались в Минобороны США на проблемы выявления системных угроз. Они заявили, что секретные разведывательные документы начали выкладывать в интернет в декабре 2022 года, а правительство узнало об этом только через четыре месяца.