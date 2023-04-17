Мир 17 апреля 2023, 10:27 Бюро по связям Европарламента в Румынии окажет поддержку в Еврокомиссии

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Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникациям окажет поддержку Бюро по связям ЕП в Румынии в вопросах информационной деятельности. Об этом сообщил RT со ссылкой на текст документа.

Исполнители должны будут организовывать мероприятия и коммуникационные кампании, а также производить медиаконтент. На этот проект планируется направить 600 тысяч евро. Контракт рассчитан на 12 месяцев с возможностью продления не более трех раз.

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Авторы документа отмечают, что их главная цель «мобилизовать» заинтересованных лиц, которые имеют политическое и стратегическое влияние.