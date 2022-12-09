Мир 09 декабря 2022, 00:04 «Бюджет выживания» на 2023 год приняли в Киеве Мэр Киева Кличко заявил о принятом в городе «бюджете выживания» на 2023 год Pxhere

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В Киеве приняли бюджет города на 2023 год. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал это «бюджетом выживания». Документ принял городской совет Киева. Об этом сообщил ТАСС.

Кличко поздравил депутатов с одобрением финансового документа. По его словам, «бюджет выживания» поможет обеспечить критически важные статьи расходов. Информацию опубликовал пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

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«Я поздравляю депутатов, мы одобрили сбалансированный финансовый документ, исходя из нынешних реалий. Бюджет выживания, который поможет обеспечить критически важные статьи расходов», — приводятся в сообщении слова Кличко.

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Как запланировано, доходы бюджета превысят 66,3 миллиарда гривен, что составляет около 1,8 миллиарда долларов. Расходы, как предполагается, должны составить 65,6 миллиарда гривен (1,7 миллиарда долларов).

До этого градоначальник украинской столицы предрек Киеву «апокалипсис, как в голливудских фильмах». По его словам, этой зимой город может остаться без воды, тепла и электричества. Но эвакуировать киевлян сейчас не нужно, заметил Кличко, поскольку дефицит электроэнергии составляет 20%.