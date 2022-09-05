Мир 05 сентября 2022, 01:13 Поделиться Telegram

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Viber Бизнесмены в Австрии потребовали от властей миллиарды вместо российского газа Kronenzeitung: бизнес в Австрии потребовал от кабмина 2,5 миллиарда евро вместо газа из РФ Pxhere.com

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Рост цен на газ создал кризисную ситуацию для предприятий в Австрии. Выбраться из нее возможно только при масштабной помощи от государства, сказано в статье Kronenzeitung.

«Ситуация более чем драматическая. Многие предприятия дошли до крайности», — приведены в материале слова президента Федерации австрийской промышленности IndustrieVereinigung (IV) Георга Книлля.

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Правительство, как отмечается в материале, обещало увеличить поддержку производителям, но все еще не сделало этого

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По мнению Книлля, стране грозят «закрытие предприятий и безработица, если не будут приняты последовательные и срочные контрмеры».

Проблема, по его словам, еще и в доступности энергии, а не только в ее стоимости. В сложившейся ситуации, как добавил Книлль, не исключен переход на неполную занятость из-за сокращения производства.

Федерация промышленников предложила пять мер поддержки. Одна из них заключается в увеличение субсидий на 2,5 миллиарда евро. Среди прочих инициатив озвучены также и налоговые льготы.

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