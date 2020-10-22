Бизнесменов из Киева уличили в поставке поддельных антисептиков за счет бюджета

Стражи порядка выяснили, что в разгар пандемии организация выиграла тендер. Согласно нему, она получила от департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации 19 миллионов гривен (примерно 672,4 тысячи долларов) на поставку дезинфекторов.

«Начиная с мая 2020 года осуществляли реализацию некачественных, изготовленных из сырья неизвестного происхождения средств дезинфекции для обработки рук и поверхностей (антисептиков), к тому же по значительно завышенным ценам», — сказано в сообщении службы.

Открыто уголовное дело по статье уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». В компании прошли обыски, правоохранители забрали документацию, которая доказывает факты хищения бюджетных средств.

Недалеко от Киева обнаружено нелегальное производство фальшивых антисептиков. Стражи порядка нашли там 1,2 тысячи литров готового продукта и 1,2 тонны технического спирта. Последний использовался в составе антисептиков. Кроме того, конфисковано оборудование, при помощи которого продукт разливали в розничную тару. Эксперты оценят степень вреда антисептиков.