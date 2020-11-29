Бизнесмен в Нигерии пришел на свадьбу с 6 беременными от него девушками

Нвогу известен как красавчик Майк. На свадьбу приятеля он привел шесть беременных женщин в серебристых нарядах. Все девушки ждут ребенка именно от него.

Красавчик Майк прославился своей любвеобильностью и эксцентричностью. В Instagram за его жизнью следят почти 300 тысяч подписчиков. На этот раз в соцсети мужчина опубликовал фотографию, на которой позирует в окружении девушек. Также он показал видео, где демонстративно целует и гладит их животы. По словам красавчика Майка, все это — результат его роскошной жизни.

«Никаких киношных трюков, мы просто живем своей лучшей жизнью», — признался Эз-Нвали.

На свадьбу он пришел в розовом костюме.

До этого нигериец уже хвастался в Instagram своими успехами в жизни. Он показывал подписчикам брендовую одежду и дорогие машины. А в 2017 году молодой человек представил фото и видео, на которых выгуливал женщин на поводках. За это он тогда он даже попал за решетку, его обвинили в бесчеловечном и унижающем достоинстве поведении.