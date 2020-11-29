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    29 ноября 2020, 21:01

    Бизнесмен в Нигерии пришел на свадьбу с 6 беременными от него девушками

    Алена Макаренко

    Владелец ночного клуба в Нигерии Майк Эз-Нвали Нвогу пришел на свадьбу друга, актера Уильямса Учембы. Событие примечательно тем, что он привел с собой шесть женщин, беременных от него. Историю описал таблоид The Sun.

    Нвогу известен как красавчик Майк. На свадьбу приятеля он привел шесть беременных женщин в серебристых нарядах. Все девушки ждут ребенка именно от него.

    Красавчик Майк прославился своей любвеобильностью и эксцентричностью. В Instagram за его жизнью следят почти 300 тысяч подписчиков. На этот раз в соцсети мужчина опубликовал фотографию, на которой позирует в окружении девушек. Также он показал видео, где демонстративно целует и гладит их животы. По словам красавчика Майка, все это — результат его роскошной жизни.

    «Никаких киношных трюков, мы просто живем своей лучшей жизнью», — признался Эз-Нвали.

    На свадьбу он пришел в розовом костюме.

    До этого нигериец уже хвастался в Instagram своими успехами в жизни. Он показывал подписчикам брендовую одежду и дорогие машины. А в 2017 году молодой человек представил фото и видео, на которых выгуливал женщин на поводках. За это он тогда он даже попал за решетку, его обвинили в бесчеловечном и унижающем достоинстве поведении.