Бизнесмен Юрий Мильнер отказался от гражданства России | 360°

Мир 11 октября 2022, 09:03 Поделиться Telegram

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Viber Бизнесмен Юрий Мильнер отказался от гражданства России Бизнесмен Мильнер сообщил о выходе из российского гражданства РИА «Новости»

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Российский предприниматель и инвестор, владелец инвестиционного фонда DST Global Юрий Мильнер отказался от гражданства России. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter.

«Моя семья и я навсегда покинули Россию в 2014 году. И этим летом мы официально завершили процесс отказа от российского гражданства», — написал Мильнер.

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Он уточнил, что процесс выхода из российского гражданства был официально завершен этим летом.

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Состояние Мильнера американский Forbes оценивает в $7,3 млрд, российская версия издания — в $4,8 млрд, по данным на прошлый год, уточнил РБК.

Ранее сообщалось, что приехавший на фестиваль Comic Con Russia американский актер Дэнни Трехо заявил, что не отказался бы от получения российского гражданства. Исполнитель роли Мачете в одноименном фильме на вопрос хотелось бы ему получить российское гражданство, ответил «Почему бы и нет?».

Боец ММА Джефф Монсон, недавно получивший российское гражданство, стал депутатом городского совета подмосковного Красногорска. В интервью «360» он заявил, что воспринимает Россию как свой дом.

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