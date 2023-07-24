Мир 24 июля 2023, 08:55 Бизнесмен из США разоблачил ложь об успехах ВСУ Бизнесмен из США Сакс продемонстрировал отношение Запада к контрнаступлению ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бизнесмен и инвестор из Соединенных Штатов Дэвид Сакс продемонстрировал, как меняется отношение Запада к контрнаступлению ВСУ по мере того, как его провал становится все более очевидным. Пост появился в Twitter.

Предприниматель показал заголовки публикаций одного и того же автора — отставного британского полковника Ричарда Кемпа — в издании The Telegraph в разное время. Если в прошлые месяцы он утверждал о «приближающемся коллапсе» российских вооруженных сил и их «страхе» перед ВСУ, то несколько дней назад Кемп опубликовал материал под заголовком «Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет».

Реклама

«Как это начиналось. Как это закончилось», — подписал Сакс.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил провал контрнаступления ВСУ. Лукашенко озвучил безвозвратные потери личного состава украинских войск — 26 тысяч человек, — а Путин отметил, что потерь «уже больше».