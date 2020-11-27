Бизнесмен из Нигерии привел на свадьбу шесть беременных женщин
Бизнесмен из Нигерии Майк Эз-Нвали Нвогу привел на свадьбу к знакомому шесть беременных от него женщин. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на его Instagram.
По данным «Экспресс-газеты», мужчина известен скандальными выходками. В этот раз он привел на свадьбу шестерых беременных женщин, одетых в одинаковые наряды.
«Мы просто живем своей лучшей жизнью», — заявил он.
В прошлом году предприниматель рассказывал, что мечтает жениться сразу на пяти женщинах.