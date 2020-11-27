Бизнесмен из Нигерии привел на свадьбу шесть беременных женщин

По данным «Экспресс-газеты», мужчина известен скандальными выходками. В этот раз он привел на свадьбу шестерых беременных женщин, одетых в одинаковые наряды.

«Мы просто живем своей лучшей жизнью», — заявил он.

В прошлом году предприниматель рассказывал, что мечтает жениться сразу на пяти женщинах.