Мир 08 июня 2023, 09:25 Бизнесмен из Индии назвал американские санкции способом запугивания Глава Индийского бизнес альянса Котвани: США используют санкции для запугивания РИА «Новости»

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Соединенные Штаты пользуются санкциями как инструментом запугивания, но они не могут помешать развитию бизнеса. Такое заявление сделал президент некоммерческого партнерства «Индийский бизнес-альянс» Сэмми Котвани в интервью РИА «Новости».

«Санкции для меня — это „шутка“. Способ, которым американцы хотят запугать людей», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как санкционное давление Запада влияет на бизнес-связи России и Индии.

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Котвани считает, что санкции бизнесу не помеха. Ведь всегда можно найти варианты выхода из ситуации. Ограничительные меры могут замедлить процесс, но не остановить его.

«Но бизнес санкциями закрыть нельзя», — резюмировал он.

США, страны ЕС и их союзники стали вводить пакетами санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Российский президент Владимир Путин не раз говорил, что Запад не смог добиться желаемого результата — экономика России прошла проверку на прочность.