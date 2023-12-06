Мир 06 декабря 2023, 21:58 Бизнесмен Артем Усс обвинил США в политически мотивированном преследовании Усс назвал объявленную США награду за его поимку политическим преследованием РИА «Новости»

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Бизнесмен Артем Усс, сын сенатора от Красноярского края Александра Усса, обвинил США в «политически мотивированном преследовании» и «манипуляции фактами». Так он прокомментировал обещание американского Госдепартамента выплатить вознаграждение в размере семи миллионов долларов (около 650 миллионов рублей) за сведения, которые помогут его задержать. Об этом сообщил РБК.

Российский предприниматель заявил, что действия США не имеют ничего общего с правосудием. Он оценил их как политическое давление.

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«К сожалению для общественности, это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», — подчеркнул Усс.

Прошлой осенью бизнесмена задержали в Италии по запросу США, но в марте этого года он сбежал из-под домашнего ареста в Россию. По его словам, американские правоохранители знали о его местонахождении, но при этом не пытались продолжить уголовное преследование или получить от него какие-либо пояснения по делу.

Американский Минюст обвинил Усса и еще несколько россиян в реализации нефти из Венесуэлы с помощью подставных компаний и криптовалют.

Ранее итальянские силовики задержали двух подозреваемых по делу о побеге Артема Усса.