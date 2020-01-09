«Бизнесмен, а не воин»: Соловьев — о том, почему Трамп не начал войну с Ираном
Новые ограничительные меры против Ирана, которые введены после ракетного обстрела американских баз, прокомментировал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.
«Трамп — бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению предпочитает удавку экономических санкций. <…> Гораздо менее эмоционален, чем может показаться, и крайне прагматичен», — подчеркнул он.
По мнению журналиста, Трамп прекрасно знает о преимуществах, которые дает США расположение военных баз. Оно позволяет проводить спецоперации и удары по территории противника.
«Вот уже второй кризис (первый Корейский) Трамп действует по схожему, но не идентичному сценарию», — напомнил Соловьев.
Он также указал на тот факт, что закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» упоминает Россию, Северную Корею и Иран.
Иранский Корпус стражей революции начал с 7 на 8 января операцию возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум объектам на территории Ирана, которые используются американскими военными.
Трамп провел экстренное совещание, в котором приняли участие глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео. Эспер заявил, что атака на военные базы велась минимум с трех позиций.