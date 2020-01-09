Эмоциональность президента США Дональда Трампа не так сильна, как может показаться на первый взгляд. Прямому военному столкновению он предпочитает санкции, рассматривая их как метод ведения войны.

Новые ограничительные меры против Ирана, которые введены после ракетного обстрела американских баз, прокомментировал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

«Трамп — бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению предпочитает удавку экономических санкций. <…> Гораздо менее эмоционален, чем может показаться, и крайне прагматичен», — подчеркнул он.

По мнению журналиста, Трамп прекрасно знает о преимуществах, которые дает США расположение военных баз. Оно позволяет проводить спецоперации и удары по территории противника.

«Вот уже второй кризис (первый Корейский) Трамп действует по схожему, но не идентичному сценарию», — напомнил Соловьев.

Он также указал на тот факт, что закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» упоминает Россию, Северную Корею и Иран.

Иранский Корпус стражей революции начал с 7 на 8 января операцию возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум объектам на территории Ирана, которые используются американскими военными.

Трамп провел экстренное совещание, в котором приняли участие глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео. Эспер заявил, что атака на военные базы велась минимум с трех позиций.